Работающим пенсионерам Челябинской области с 1 августа увеличат размер пенсии

Максимальная прибавка в 2022 году составит 354,3 рубля

Работающим пенсионерам Челябинской области с 1 августа увеличат размер пенсии. Пожилые люди, трудившиеся в прошлом году, получат прибавку в зависимости от количества уплаченных в Пенсионный фонд России страховых взносов. Максимальный размер перерасчета составит 354 рубля 30 копеек. Об этом ИА «Первое областное» сообщил заместитель начальника управления установки пенсии отделения ПФР по региону Андрей Ильин.

«Законом предусмотрено повышение пенсии с 1 августа так называемым работающим пенсионерам. Это получатели страховой пенсии по старости и инвалидности, которые работали в 2021 году и за которых производилась уплата страховых взносов в ПФР», — рассказал Андрей Ильин.

Перерасчет страховых выплат по старости для работающих южноуральцев проводится регулярно. Повышение ежегодно происходит в августе. Так, в прошлом году такую прибавку получили порядка 212 000 человек.

«Раньше мы делали перерасчет по заявлению гражданина с учетом страховых взносов, которые он выработал за год. Сейчас это происходит беззаявительно, чтобы люди не обращались лично и не тратили на это свое время», — уточнил Андрей Ильин.





Сумма доплаты, на которую увеличится размер пенсии, зависит от стоимости индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Максимально за один рабочий год работающие пожилые граждане могут получить их всего три. Стоимость одного в 2022 году установлена на уровне 118 рублей 09 копеек. Поэтому и размер прибавки будет у всех разный.

«Повышение производится индивидуально в зависимости от того, сколько было уплачено за человека взносов в Пенсионный фонд и сколько было сформировано ИПК за 2021 год. Но если говорить относительно статистики прошлого года, средняя сумма увеличения пенсии тогда составила 195 рублей (тогда стоимость одного ИПК составляла 98,86 руб. — Прим. ред.)», — продолжает представитель ОПФР по Челябинской области.

По текущему году данные еще не сформированы, но максимальная прибавка составит 354 рубля 30 копеек. Меньше денег соответственно получат люди, не набравшие «трех» ИПК.

Среди неработающих пенсионеров на увеличение пенсии в августе могут рассчитывать пожилые люди, которым в июле исполнилось 80 лет. Им автоматически увеличат фиксированную выплату в два раза. Эта работа ведется регулярно в течение года и к конкретным датам не привязана.