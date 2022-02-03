В Челябинской области выдали первую пенсию, проиндексированную на 8,6%

Пенсионерам также перечисляют разницу за январь

Пенсионеры по старости начали получать пенсию, проиндексированную на 8,6%. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области.

«Неработающие пенсионеры начали получать проиндексированные выплаты по обычному графику с 3 февраля. Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно», — говорят в ведомстве.

В Челябинской области повышенное пособие будут получать 928 тысяч 890 человек. После повышения страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров увеличилась в среднем на 1,3 тысячи рублей в месяц. Средний размер пособия теперь составляет 18 тысяч 143 рубля.

Напомним, страховые пенсии неработающих россиян были проиндексированы на 8,6% — выше уровня инфляции за 2021 год. По данным Росстата, она составила 8,4%.