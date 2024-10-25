Работа по поддержке семей в Челябинской области набирает обороты

В регионе реализуется комплексная помощь

Работа по поддержке семьи, отцовства, материнства и детства набирает все новые обороты. О том, какую помощь оказывают на Южном Урале, на демографическом форуме Уральского федерального округа рассказал заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Форум прошел в Екатеринбурге в рамках плана основных мероприятий Года семьи. На нем участники поделились лучшими практиками поддержки молодых, многодетных и многопоколенных семей. Вадим Евдокимов выступил на площадке, посвященной поддержке инициатив по совмещению профессиональных и семейных обязанностей работников.

«Завершается Год семьи, но работа по поддержке семьи, отцовства, материнства и детства набирает все новые обороты», — сказал Вадим Евдокимов.

Он рассказал о комплексной помощи семьям с детьми и многоуровневой системе мер социальной поддержки.

«В Год семьи губернатором было принято решение о серьезной поддержке семей студентов, что также является импульсом для улучшения ситуации с рождаемостью», — отметил спикер.

В Челябинской области в этом году ввели новые выплаты и льготы. Так, по 10 тысяч рублей могут получить многодетные семьи на каждого учащегося на одежду для школы и спортивную форму. Кроме того, увеличили размер компенсации на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей и изменили критерий нуждаемости.

«Если раньше такую помощь от государства могли получать только малообеспеченные многодетные семьи, то с 1 июля критерий нуждаемости повышен до двукратной величины прожиточного минимума на человека», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Семьи с восемью и более детьми могут получить выплату на покупку машины. Установлены меры поддержки на проезд в общественном транспорте для детей из малоимущих многодетных семей.

С 1 июля региональное пособие на второго ребенка составляет 100% прожиточного минимума для детей.

Отмечается, что на крупных промышленных предприятиях региона работают программы, которые стимулируют к рождению детей.

На форуме также обсудили соцгарантии трудовым коллективам, поддержку семейных ценностей. Ключевые выводы будут зафиксированы в методических рекомендациях по развитию корпоративной социальной политики, а также учтены при подготовке стратегического документа в части демографической и семейной политики до 2036 года.