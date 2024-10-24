Многодетным семьям на Южном Урале помогут купить автомобиль

Выплата может составить до 1,5 миллиона рублей

В Челябинской области начался прием заявлений от многодетных семей на выплату на автомобиль. На получение новой региональной меры соцподдержки могут рассчитывать семьи, где воспитываются восемь и более детей, сообщает Минсоц.

Размер выплаты составляет 70% от стоимости приобретаемого автомобиля, но не более 1,5 миллиона рублей.

Помощь от государства могут получить многодетные семьи с восемью и более несовершеннолетними детьми. Важное условие — наличие у одного из родителей прав категории «В». Также среди обязательных требований: родители не должны иметь неснятой или непогашенной судимости, а также штрафов в связи с ненадлежащим воспитанием детей.

«Для получения выплаты маме или папе необходимо обратиться в управление социальной защиты и встать на учет», — рассказали в Минсоцотношений.

Там отдельно подчеркивают: если многодетная семья сначала приобретет автомобиль, а затем обратится за возмещением потраченных средств, в предоставлении меры социальной поддержки будет отказано.