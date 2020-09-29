«Почему детей подвергают такому риску?»: жители Челябинской области боятся предстоящей диспансеризации

Родителей тревожит возможность образования скопления людей.

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Предстоящая диспансеризация детей тревожит родителей Красноармейского района. С просьбой о помощи в редакцию «Первого областного» обратилась местная жительница, которая является опекуном ребенка. Ежегодно осенью ему необходимо проходить диспансеризацию, но в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, приемная мама переживает за безопасность своей дочери.

«Каждую осень дети со всего района приезжают в больницу, расположенную в селе Миасское. Там собираются дети, опекуны, воспитатели ребят из социальных учреждений. В прошлом году пришлось стоять в очереди несколько часов, в коридоре было много людей, очень душно. В этом году нам вновь нужно проходить диспансеризацию, все приезжают туда из разных населенных пунктов, не у всех есть автомобили и все приезжают рано утром. Почему детей подвергают такому риску люди, которые должны в первую очередь заботиться о здоровье», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» жительница Красноармейского района Елена.

Как должен проходить процесс диспансеризации в условиях режима повышенной готовности рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«Сейчас прием у врачей проходит строго по записи, для того, чтобы люди минимально контактировали между собой в очереди. Необходимо приезжать строго ко времени, которое назначено, чтобы избежать столпотворения. Кроме того, в медицинских учреждениях, как и в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Во всех медицинских учреждениях соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, а также работают по специальным алгоритмам, чтобы разделять потоки пациентов», — прокомментировали ситуацию в Минздраве Челябинской области.

Кроме того, если самочувствие ребенка перед диспансеризацией ухудшилось, не стоит приводить ребенка с симптомами заболевания на диспансеризацию. Необходимо вызвать врача из поликлиники, чтобы оформить больничный лист.