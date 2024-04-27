Пять южноуральцев стали почетными донорами

Они сдали кровь больше 40 раз

Министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская вручила пяти жителям региона нагрудный знак и удостоверение почетного донора. Торжественная церемония состоялась на станции переливания крови.

Награждали южноуральцев, сдавших кровь 40 и более раз. Одним из почетных доноров стала жительница Златоуста Татьяна Вялова. Она решила сдавать кровь после того, как врачи спасли ее дочь.

«Когда я увидела, как дочке много раз переливали кровь, я дала себе слово, что тоже буду сдавать кровь и спасать людей, как спасли моего ребенка. Бояться не нужно, страшного здесь ничего нет, потому что мы помогаем людям», — поделилась Татьяна.

Всего в регионе на сегодняшний день более 30 тысяч доноров. Министр здравоохранения отметила, что донорское движение продолжает расширяться не только в Челябинской области, но и по всей России.

Ранее мы рассказывали про журналиста нашей редакции. Своей кровью Ольга Бороденок делилась уже 20 раз и сдала в общей сложности около 10 литров.