Пять советов по выбору семян на рассаду

Внимание к деталям важно для будущего урожая

Вторая половина февраля является подходящим периодом для начала подготовки к новому дачному сезону. Опытные огородники, например, уже высадили перцы. А если вы только подумываете о рассаде, рассказываем, что учесть при покупке семян.

Как выбирать семена:

• при покупке нового сорта, уточняйте, подходит ли он для посадки в нашем регионе, если да, то сорт будет включен в Государственный реестр селекционных достижений, если нет, лучше не рисковать будущим урожаем;

• смотрите, что берете — сорт или гибрид, второй вариант не столь капризен (независимость от почвы, устойчивость к заболеваниям, обильное плодоношение). В пакетиках с маркировкой F-1 находятся гибриды первого уровня, такие семена получают при непосредственном скрещивании растений различных сортов, указатель F-2 говорит о гибридах второго уровня, подобные семена получаются, когда сортовыми растениями предстают «бабушки» и «дедушки» — они подешевле и урожайность у них тоже будет поскромнее;

• прочитайте информацию о количестве семян (указана масса или штучность), описании вида, правилах выращивания и сроке годности. Последний пункт особенно важен. Учтите, что сроки наносятся штампом, а не печатаются в типографии. Знайте, что с окончанием указанной даты никто не гарантирует дружной всхожести семян;

• проверяйте информацию и о ГОСТе конкретного вида семян, партии, товарном знаке, названии, адресе и телефоне производящего предприятия, а также данных поставщика. Когда такие сведения отсутствуют, вы рискуете приобрести подделку, и вместо желаемого растения получить сорное, больное или с вредителями;

• не стесняйтесь просить продавца ознакомить вас с сертификатом соответствия качества, помните, что данные в нем аналогичны информации на упаковках с товаром. Проверьте также, до какой даты действует сертификат и год, в котором семена были заготовлены. От свежести посадочного материала зависит качество всхожести.