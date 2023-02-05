Февраль — идеальное время для рассады перца

Какие сорта теплолюбивой культуры выбрать

Вырастить овощи в регионе с суровым климатом — дело непростое, потому позаботиться о рассаде для огорода нужно заранее. Тем более, когда дело касается такой теплолюбивой культуры, как перец.

Поскольку южный овощ имеет длительный вегетационный срок, а рассаде перца на момент посадки в теплицу должно быть не менее 60-65 дней, февраль идеально подходит для сеяния семян в домашних условиях.

Отдавайте предпочтение сортам годящимся для регионов рискованного земледелия, устойчивым к болезням и имеющими ранние сроки созревания — это «Винни-Пух», «Добрыня», «Латино», «Монтеро» и подобные.





Перед посадкой семенам устраивают отбор: банку наполняют водой (500мл), размешивают в ней соль (1,5 ч. л.) и засыпают семена. Те, что осели в растворе — берем для посадки, которые всплыли — в утиль.

Если выращивать рассаду вы решили в ящике, сделайте бороздки глубиной не более 1,5 см, семена расположите на таком же расстоянии, а между бороздками отступите 3-4 см. Если растить будете в отдельных емкостях (выбирайте небольшие, иначе корневая система будет развиваться медленно), подготовьте в них по паре лунок и в каждую положите семечко. Для присыпки семян годится тот же субстрат (универсальный почвогрунт), либо грунт и песок смешанные в одинаковой пропорции.

Затем сбрызните почву теплой водой из пульверизатора, укройте емкости пленкой и поставьте в теплое место.

При появлении всходов, обеспечьте рассаде досвечивание при помощи фитолампы, ведь световой день для перца должен длиться не менее 12-14 часов.