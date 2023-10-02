Пять модульных пунктов полиции откроют в Челябинской области до конца 2023 года

Инициативу Михаила Скокова поддержал губернатор Алексей Текслер

В Челябинской области готовятся к открытию еще пять модульных пунктов полиции. Сегодня, 2 октября, очередной опорный пункт открыл губернатор Алексей Текслер. Во время осмотра современного помещения и новой техники стало известно, где подобные полицейские участки начнут работу уже в 2023 году.

Пункты полиции с модульной конструкцией достроят в Красноармейском, Чесменском, Варненском и Еткульском районах, второй пункт откроют в Копейском городском округе. Первый такой запустили в поселке Вахрушево еще в феврале 2023 года. Инициатива создания в регионе модульных пунктов полиции принадлежит начальнику ГУ МВД области Михаилу Скокову. Ее поддержал губернатор.

Так, челябинский пункт построили благодаря поддержке руководства крупных предприятий города.