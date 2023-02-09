В районах Челябинской области возведут шесть новых пунктов полиции

Один из таких постов посетил губернатор Алексей Текслер в копейском поселке Вахрушево

Алексей Текслер продолжает работать в Копейском городском округе. Очередным пунктом его визита стал новый модульный пост полиции в поселке Вахрушево. Его построили для удобства местных жителей, прежде им приходилось добираться до ближайшего полицейского участка 15 километров. Здесь с начальником ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенантом Михаилом Скоковым обсудили дальнейшее обновление участковых пунктов. Алексей Текслер анонсировал строительство еще шести таких объектов в небольших населенных пунктах Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В поселке Вахрушево возвели первый модульный пост полиции. В одноэтажном здании со всеми удобствами разместили участковых уполномоченных. Пост рассчитан на три полноценных рабочих места.





С начальником ГУ МВД России по Челябинской области Михаилом Скоковым губернатор обсудил усиление материально-технической базы полиции. Глава региона напомнил, что на северо-западе Челябинска сейчас строится большой пункт полиции. Это обосновано необходимостью населения, город растет в этом направлении.

«Но есть небольшие населенные пункты с проблемами по наличию опорных пунктов участковой службы полиции. Этот объект готов, о нем только положительные отзывы от сотрудников полиции и от жителей. Раньше им приходилось ездить за 15 км, чтобы обратиться в полицию и подать заявление, я уже не говорю про оперативность — это просто неудобно. Сейчас обсудили продолжение программы, учитывая успешный опыт, есть предложения доработать внешний вид. Приняли решение построить еще шесть таких объектов в небольших населенных пунктах. Улучшим условия службы для участковых уполномоченных полиции и удобные условия для жителей по оперативному обращению в полицию», — анонсировал новое строительство губернатор Алексей Текслер.

В свою очередь Михаил Скоков поблагодарил губернатора и региональное правительство за поддержку правоохранительной системы.

«В первую очередь это создается для жителей Челябинской области, чтобы в шаговой доступности они могли обратиться в полицию, получить госуслуги и получить помощь в короткий промежуток времени. Спасибо и за достойные условия и для наших офицеров. Надеемся, что в дальнейшем с учетом принятого решения это работа будет расширяться и, по крайней мере, на проблемных участках, которые есть на территории Челябинской области, создадим условия, позволяющие решать задачи», — сказал начальник.

Алексей Текслер отметил, что программа будет продолжаться несколько лет.

«В зависимости от потребности будем двигаться дальше. Те помещения в капитальных строениях, где уже работают участковые, тоже будем ремонтировать. Потребность в этом есть»,— резюмировал губернатор.