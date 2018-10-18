/ Пять «проблемных» домов заселят в Челябинске к концу года

Ситуация с долевым строительством решается в регионе.

Уже 5 домов исключили из списка «проблемных» в 2018 году. Застройщики, до этого несколько лет откладывавшие сдачу объектов, завершили работы. В микрорайоне «Академ Риверсайд», например, в ноябре будут принимать многоэтажки. Одну из таких должны были сдать еще в 2015 году, однако из-за финансовых проблем «Гринфлайта» работа возобновилась только в конце 2017 года.

Здесь, я считаю, нам повезло в этом плане, что у нас дома достроились. Все проблемы, которые возникали, гендиректор Лакницкий старался решать. Были, конечно, нюансы, но старался. — рассказал дольщик «Гринфлайта» Илья Иванов.

Всего 800 дольщиков получат свои квартиры в пяти достроенных домах. Еще с 31 строением сейчас ведется работа. 3 тысячи семей ждут жилья. Ситуацию контролирует губернатор Борис Дубровский и правительство Челябинской области.