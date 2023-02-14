Пять медиков переехали на работу в районную больницу Сатки

Специалисты уже получили положительные отзывы пациентов

Штат Саткинской районной больницы пополнили новые врачи и специалисты. Все они востребованы и уже получили позитивные отзывы пациентов, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Так, в травматологическом отделении работает врач травматолог-ортопед Зафарджон Оскаралиев. В поликлинике № 1 принимают пациентов врач-хирург Джамшед Эльмурадов и врач-уролог Джамахон Эльманов. В Бакале новый терапевт — Джонибеки Джаборзода. У всех врачей 10-летний стаж работы в здравоохранении на территории РФ. Новый специалист и в клинико-диагностической лаборатории — Айджамал Абдурасулова.

«Эти доктора работают недавно, но уже есть положительные отзывы пациентов и руководства. Надеюсь, что новые доктора прочно обоснуются в нашем коллективе и районе и будут стоять на страже здоровья наших пациентов», — говорит главный врач районной больницы Сатки Ираида Крохина.

Между тем первые социальные выплаты начали перечислять медработникам первичного звена. Деньги полагаются медикам из центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.