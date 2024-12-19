Путин: «С экономикой в целом в России ситуация устойчивая, развитие идет»

Безработица в России находится на рекордно низком уровне

Ситуация с экономикой в России в целом устойчивая, развитие продолжается «несмотря ни на что». С такого заявления начал прямую линию президент России Владимир Путин.

Глава государства допустил, что рост ВВП по итогам года в России составит 4%. Около 8% — рост экономики страны за последние два года. В США — 5—6%, в Европе — всего 1%.

«Но это не тот показатель, на котором мы должны успокоиться», — подчеркнул глава государства.

Безработица в России находится на рекордно низком уровне — 2,3%.

«Такого вообще никогда не было», — подчеркнул президент.

По его словам, зарплаты в России в 2024 году в реальном выражении увеличились на 9%.

Тревожным сигналом Владимир Путин назвал инфляцию. Она составляет 9,2—9,3%. При этом зарплаты в реальном выражении выросли на 9%. Правительство и ЦБ работают над снижением инфляции.





Отметим, к началу прямой линии президенту поступило более 2 миллионов обращений. В основном граждан интересует социальная политика. Жители Челябинской области задают вопросы, касающиеся ЖКХ, уровня пенсий и порядка их расчета, поддержки участников СВО и их семей, здравоохранения и инфраструктуры.



В пресс-конференции участвует главный редактор ИА «Первое областное» Тогжан Мусабаева.