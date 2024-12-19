Деловой стиль, красные и синие оттенки в одежде: портрет журналиста на прямой линии с президентом России

Некоторые корреспонденты уже завтра отправятся на передовую

В Гостином Дворе в Москве журналисты вовсю готовятся к прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Если в прошлые годы журналисты шли на ухищрения, чтобы привлечь к себе внимание главы государства, то в этом всё, в основном, строго и сдержанно. С места событий передает главный редактор ИА «Первое областное» Тогжан Мусабаева.

В прошлые годы представители медиа надевали национальные костюмы, рисовали плакаты и приносили с собой атрибутику регионов — делали всё, чтобы Владимир Путин их заметил и дал возможность задать вопрос. На этот раз большинство — в сдержанно-деловом стиле. Но есть и интересные задумки. Так, главред одного из СМИ Забайкальского края пришла на встречу с главой государства с... картонкой.

Большинство корреспондентов будто сговорились: пришли в красных и синих костюмах, видимо, в цвет российского триколора.

Одна из немногих, кто решил выделиться национальным колоритом, — Диана Галязова из Крыма. Она ведущая татарского телеканала «Миллет», и ее вопрос президенту будет касаться поддержки малых народов.

Еще один корреспондент прямой линии — Елизавета Елисеева, военкор спецназа «Ахмат». Девушка отправилась на фронт полгода назад втайне от знакомых: сказала родным, что едет в Турцию, а сама собрала сумки, села в машину и поехала в зону СВО. Конечно, с виду и не скажешь, что работает она на передовой, в окопах. Елизавета рассказала, что раньше была профессиональной спортсменкой и сейчас ей не нравится сидеть в офисе — нужен драйв, острые эмоции. Уже завтра Елизавета вновь уедет на передовую. Президенту она задаст вопросы о госнаградах для бойцов СВО и взаимоотношениях России и Беларуси.

Медиахолдинг «Первый областной» на итогах года с Владимиром Путиным, помимо Тогжан Мусабаевой, представляют редактор Яна Тормина, а также видеооператор Ален Хачатуров.