Путин анонсировал новые налоговые вычеты для семей с детьми с 1 января

И потребовал не снижать господдержку при росте зарплат родителей

Президент России Владимир Путин объявил о введении с 1 января 2026 года дополнительных мер поддержки семей с детьми, направленных на возврат части подоходного налога. Об этом он заявил во время большой конференции «Итоги года».

«В семьях с двумя и более детьми, где доход на одного человека меньше полутора прожиточных минимумов, 7% из 13% уплаченных налогов будут возвращаться назад в семью», — заявил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что поддержка семей должна быть приоритетом государства. При этом он констатировал, что текущих мер недостаточно, поэтому система поддержки семьи должна совершенствоваться как на федеральном, так и на региональном уровне.

Особое внимание в своем выступлении Путин уделил критической проблеме, когда рост зарплат приводит к потере льгот и, как следствие, к снижению реального дохода семьи.

«Бессмысленно это делать, потому что ничего бюджет на этом не зарабатывает. Мы только дестимулируем людей к трудовой деятельности. При повышении трудовых доходов общий доход семьи с этими льготами не должен понижаться. Прошу правительство обратить на это самое пристальное внимание», — обратился к правительству президент.

Также Владимир Путин заявил о необходимости повышать уровень зарплат в целом, особенно в семьях с детьми.

Между тем в Челябинской области пересчитают пенсию многодетным матерям. С 2026 года периоды ухода за детьми до 1,5 лет будут включаться в страховой стаж без ограничений по количеству детей.