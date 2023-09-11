Пустырь на ЧМЗ в Челябинске превратили в рекреационную зону

Завершилось благоустройство территории у бассейна «Строитель»

В Челябинске привели в порядок территорию у бассейна «Строитель», что в Металлургическом районе. Как сообщили сегодня, 11 сентября, в пресс-службе городской администрации, на месте парковки перед входом в спортивное сооружение устроили прогулочную аллею со скамейками и детскую площадку, а пустырь на задах превратили в зону для отдыха.

На прилегающей к бассейну территории смонтировали детскую игровую площадку на резиновом покрытии, проложили тротуары и установили уличные фонари. Вдоль дорожек посадили 20 молодых лип, 100 кустарников кизильника и засеяли 2,5 тысячи квадратных метров газона.

На пустыре за зданием разместили еще одну зону отдыха с парковыми качелями. Там же построили парковку и заасфальтировали проезд, который связал улицы Черкасскую и 50 лет ВЛКСМ.

Напомним, что в День города, 9 сентября, глава Челябинска Наталья Котова рассказала во время праздничного телемарафона ОТВ о планах по благоустройству новых участков набережной реки Миасс. В частности, у строящегося футбольного манежа на Университетской набережной и от Свердловского проспекта до улицы Северо-Крымской.