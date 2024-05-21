Психологи попросили выделить им кабинеты во всех онкоклиниках Челябинской области

Позитивный настрой помогает бороться с тяжелым диагнозом

Два года назад в челябинском областном онкоцентре открыли кабинет онкопсихолога. Здесь помогают морально принять тяжелый диагноз и бороться за жизнь. Пока таких кабинетов только два на всю область. Второй — в Миассе. Однако онкопсихологи призывают открыть их при каждом центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в регионе.

«Мы хотим зайти во все ЦАОПы. Потому что люди, узнав о диагнозе, должны иметь место, где можно перевести дух и понять, что делать дальше», — говорит директор челябинской автономной некоммерческой организации «Жить дальше» Александра Симонова.

Из-за загруженности врач не может вести задушевные беседы с больным. А пациенты иногда замыкаются в своем горе, идут на суицид, отвергают лечение.

«Я видела девочек, которые отказывались от операции на груди, потому что считали, что это поставит крест на их отношениях. Видела девочек, которые, проходя химию, носили парик и никому о болезни не говорили. Они делали вид, что у них все нормально, и в одиночестве зализывали свои раны. Но такая позиция не ведет к позитивному результату. Обязательно нужно обращаться за помощью», — говорит волонтер АНО «Жить дальше» Юлия Зонова.

Несколько лет назад девушка и сама столкнулась с онкодиагнозом. Признается, тогда она была в панике, выйти из которой непросто. Даже рекомендации доктора слушала как в тумане, а это могло сказаться и на качестве терапии. Но в какой-то момент Юля стала работать с психологом и вытаскивать себя из трясины.

«Было больно, непросто… Но у меня была сильная мотивация. Очень хотелось, чтобы все побыстрее закончилось. Я чувствовала себя марафонцем на длинной дистанции. И я прошла весь маршрут», — говорит Юлия.

Девушка добилась ремиссии и теперь помогает психологам как волонтер.

Челябинск стал первым городом России, где врачи-онкологи вступили в альянс с психологами общественной организации. Кабинет онкопсихолога в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины, а также кабинет в миасском ЦАОПе открыли на деньги грантов. Помощь психологов в них бесплатная.

«Люди приходят к нам с угрюмым лицом, а уходят с надеждой. Мы понимаем, что они пойдут на поправку, потому что настроили на лечение, — в этом суть», — замечает Александра Симонова.

Ранее АНО «Жить дальше» организовала фотовыставку «Женственность без причин», которую посвятили дамам с раком груди.



Между тем врачи назвали три обязательных шага при диагностике рака в Челябинской области.

