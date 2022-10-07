«Появление ребенка сильно меняет жизнь. У родителей возникает большое количество вопросов, с которыми хочется разобраться. И зачастую им нужна помощь психологов. Психологи, логопеды, дефектологи, социальные педагоги готовы ответить на эти вопросы», — замечают в пресс-службе.
Получить помощь можно:
— по телефонам: 8-351-260-91-51 и 8-952-511-38-21;
— по электронной почте: ocdik74@mail.ru;
— лично в ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования» (Челябинск, улица Худякова, 20).
Среди самых популярных тем, которые волнуют родителей, вопросы поступления детей в детский сад и школу, общение с другими детьми, качество и результаты обучения, подростковый возраст.
Консультации проходят в рамках нацпроекта «Образование». За три года работы центр проконсультировал 25 тысяч родителей.