Челябинские дети и подростки поборются за ценные призы в международном конкурсе

Стартовал прием заявок на участие в прими «Экология — дело каждого»

Челябинские дети и подростки смогут побороться за ценные призы и поездку по России в международной премии «Экология — дело каждого». Старт конкурсу дали глава Росприроднадзора Светлана Радионова и знаменитый путешественник Фёдор Конюхов, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.



Ребята от шести до 17 лет смогут соревноваться в девяти номинациях: семь индивидуальных и две — командные. Номинации индивидуального первенства: «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение». Для акций, флешмобов и других инициатив, где участвует больше одного конкурсанта, есть номинации «Экосемья» и «Экошкола».



Отдельно стоит упомянуть новую для премии номинацию «ESG-поколение». Аббревиатура расшифровывается и переводится как забота об экологии, интересах общества и прозрачном управлении. В номинации принимаются инициативы в области экологического туризма или современного производства, соответствующего экологическим требованиям.



«В прошлом году мы получили почти 10 тысяч заявок на конкурс. Детей и подростков волновали такие темы, как чистый воздух, чистая вода, сохранение редких видов животных, растений и птиц. Важен каждый голос в поддержку экологии», — поделилась глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Итоги конкурса объявят в ноябре. В числе подарков для победителе и призеров смартфоны, планшеты, экшн-камеры, квадрокоптер, денежные сертификаты, путевки во Всероссийский детский центр «Орленок» и путешествия по России. Подать заявку для участия можно на сайте премии Экология — дело каждого».

