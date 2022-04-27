Челябинский психолог рассказала, как перезагрузить жизнь в период санкций

Текущие события станут для людей точкой роста, считает Жанна Кулькова

Экономические санкции против России в целом изменили жизнь и потребительские привычки простых челябинцев. После ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний людям приходится искать альтернативу привычным маркам одежды, бытовой химии, техники и даже социальным сетям. Реагируют на происходящее все по-разному, выдавая спектр эмоций — от агрессии до ухода в себя. Как рассказала ИА «Первое областное» директор челябинского центра психологической диагностики Жанна Кулькова, все эти варианты являются нормальной реакцией на стресс, а происходящие события рано или поздно станут для человека «точкой роста».







Вынужденный отказ от привычного, по словам Жанны Кульковой, психологи считают конструктивными обстоятельствами.

«Они могут мобилизовать человека, активизировать его мыслительные операции, все интеллектуальные функции, расширить и обогатить социально-эмоциональный багаж за счет столкновения с чем-то новым. Появится „я новый в новых обстоятельствах“», — говорит Жанна Кулькова.

НАЙТИ ТОВАРИЩА И ВМЕСТЕ ПОНЫТЬ — НЕПЛОХОЙ ВАРИАНТ

Вот только этот новый «я» в условиях стрессовой ситуации проявляется у всех по-разному. Так, одних последствия санкций раздражают, других — деморализуют вплоть до готовности (если говорить о соцсетях) отказаться от использования интернета в привычном количестве, третьи находят замещение в реально осуществимых делах и контактах: общаются с детьми, встречаются с друзьями, выходят на пробежки или заводят собаку.

«Как любой стресс, происходящее провоцирует человека на поиски ресурсов, которые помогут ему выжить. Это ресурсы либо внутри, либо в окружении, в котором человек находится. Найти сотоварища и поныть вместе — неплохой вариант, потому что мы напитываемся поддержкой. Найти того, кто ситуацию принял позитивно, разделить его убеждения и вместе начать бегать по утрам — тоже здорово. Найти того, с кем ты категорически не согласен, вступить в дебаты, высказать свою точку зрения, отстоять ее — это тоже очень хороший психологический механизм самореализации», — отмечает Жанна Кулькова.

ВЫХОД ИЗ СТРЕССА У ВСЕХ РАЗНЫЙ

Все эти обстоятельства (согласие, протестная реакция и поиск альтернатив), по словам психолога, расширяют репертуар психологической жизни человека, его мотивов, действий и установок.

«Есть люди, которые по классической схеме „бей — беги — замри“ выбирают именно позицию агрессии — бей. Они всем недовольны и все критикуют. Если у вас есть такой человек в окружении (ребенок, например), который проявляет протестные реакции и враждебен всему, то, конечно, ваша задача — с помощью логических убеждений или эмоциональной поддержки сформировать более позитивное восприятие действительности», — продолжает специалист.

В остальных случаях достаточно просто предложить варианты альтернатив, из которых человек уже выберет то, что ему больше всего подойдет. Главное — помнить, что ситуация сама по себе стрессовая, выход из нее у всех разный, так как мы все индивидуальны, и это нормально.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПЕРЕУБЕЖДАТЬ

А вот переубеждать человека психолог не советует. По словам Жанны Кульковой, сделать это в принципе достаточно сложно. Лучше вступить в диалог и выработать более приемлемый для обоих консенсус, договор, чтобы сделать общение на острую тему менее конфликтным.

Рано или поздно любого человека начнет отпускать. Собеседница сайта отмечает, что есть обстоятельства в жизни, которые просто невозможно не принять. Текущие условия — прямое тому подтверждение.

«Нужно просто в изменившихся условиях жить и чувствовать себя более комфортно. Если говорить о детях, то у родителей есть все возможные ресурсы: физические, эмоциональные и интеллектуальные, — для того чтобы помочь ребенку справиться. Если сделать это не получается, всегда можно обратиться к специалистам», — рассказывает Жанна Кулькова.

Переживания людей связаны не только с социальными сетями, но и с уходом с прилавков магазинов привычных товаров и брендов. Психолог резюмирует: «попереживают и адаптируются». Схема, по словам Жанны Кульковой, та же: либо найдут то, в чем могут опереться на себя сами, либо получат помощь со стороны. К душевному спокойствию и равновесию помогут прийти партнеры, родители и даже дети.

Как жить в условиях новой реальности без чувства вины и бороться с тревогой, читайте в материале ИА «Первое областное».