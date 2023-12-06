Прямую линию Алексея Текслера посмотрели более 800 тысяч зрителей ОТВ

По охвату аудитории «21‑я кнопка» обошла все остальные телеканалы

Прошедшая прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером собрала на ресурсах медиахолдинга «Первый областной» рекордную аудиторию. На телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv следили за эфиром свыше 800 тысяч южноуральцев. Более 26 тысяч человек смотрели трансляцию в социальных сетях холдинга.

По данным мониторинга, во вторник, 5 декабря, охват телезрителей на ОТВ составил более 796 тысяч человек. Это первое место по региону среди всех остальных каналов, включая федеральные. На сайте телекомпании трансляцию смотрели порядка 9,5 тысячи человек. В наших пабликах во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» размер аудитории составил 21 тысячу и 5 тысяч зрителей соответственно.

Напомним, что прямой эфир с Алексеем Текслером продолжался почти три с половиной часа. По словам заместителя генерального директора по телевещанию медиахолдинга «Первый областной» Оксаны Шевченко, в организации трансляции принимали участие около 20 сотрудников компании, включая операторов, корреспондентов, режиссеров и техников. В режиме реального времени работали две съемочные группы.

«Конечно, всему этому предшествовала серьезная подготовительная работа. Было проверено все оборудование, звук, свет и связь. Мы постарались, чтобы о прямой линии узнали как можно больше жителей Челябинской области. Анонсы были по телевидению, в интернете и общественном транспорте», — рассказала Оксана Шевченко.

Во время трансляции телефонные звонки от южноуральцев принимали 30 операторов кол-центра. В прямом эфире губернатор Алексей Текслер ответил на 52 обращения. А всего, напомним, жители региона направили главе региона 7552 вопроса, просьбы и предложения. Все они будут обработаны и получат исчерпывающий ответ.