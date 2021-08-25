Провал асфальта в центре Челябинска планируют устранить до 27 августа

Разрушение устранит МУП «ПОВВ»

В Челябинске комиссия обследовала провал асфальта у дома 20 по улице Российской. Разрушение устранят до пятницы, 27 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

Специалисты установили, участок проезжей части разрушился на канализационном коллекторе сетей МУП «ПОВВ», произошедшее не связано с качеством дорожного полотна.

«В настоящее время протечки на сетях не обнаружено, силами МУП „ПОВВ“ данный провал будет устранен, а покрытие восстановлено до 27 августа текущего года. Напомним, ремонт улицы Российской проведен в 2019 году в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“. Обвинения в адрес подрядчика о некачественном ремонте необоснованны», — заявили в пресс-службе мэрии.

Напомним, накануне на месте провала был выставлен водоналивной блок.