На дороге в центре Челябинска провалился асфальт

Дорожное полотно разрушилось над канализационным коллектором

В Челябинске на улице Российской напротив дома № 22 обнаружен провал дорожного полотна. Асфальт провалился над участком, где проходит канализационный коллектор. В комитете дорожного хозяйства города сообщили, что комиссия для выяснения причины провала выедет на место в среду, 25 августа. А пока на провале выставлен водоналивной блок.

«В районе ул. Российской, 22 специалистами Комитета дорожного хозяйства обнаружен провал, под данным участком проходит канализационный коллектор. 25 августа 2021 года состоится комиссионное обследование, после которого определится точная причина разрушения. В настоящее время в целях безопасности дорожного движения на провале выставлен водоналивной блок», — рассказали в комитете дорожного хозяйства.

Напомним, это не первый случай, когда на дорогах города проваливается асфальт. В июня произошла просадка проезжей части на третьей полосе участка проспекта Ленина от улицы Энгельса до Володарского в направлении Лесопарковой. А в начале апреля произошел крупный провал асфальта на коллекторе у дома 7 по улице Куйбышева. На восстановительные работы потребовалось более полутора месяцев.