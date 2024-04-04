Жителей Верхнеуральского района Челябинской области предупредили о «большой воде» — на территории происходит интенсивное таяние снега, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Власти муниципалитета сообщают о противопаводковых мероприятиях в нескольких селах. К работе привлечено более 25 единиц техники.
Жителям рекомендовано подготовиться.
«Если ваш участок попадает в зону возможного подтопления, создайте или обновите водоотводные каналы и насыпи, чтобы не допустить талые воды к жилому помещению; перенесите продуктовые запасы из погребов и подвалов в сухое и надежное место», — говорится в сообщении.
В случае ситуации, угрожающей жизни и здоровью, гражданам рекомендовано звонить в полицию, скорую, пожарным или в ЕДДС.
Напомним, накануне режим повышенной готовности из-за паводка был объявлен в Варненском и Карталинском районах.