Противопаводковые мероприятия начали в Верхнеуральском районе

На территории интенсивно тает снег, жителям раздали «тревожные» телефоны

Жителей Верхнеуральского района Челябинской области предупредили о «большой воде» — на территории происходит интенсивное таяние снега, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Власти муниципалитета сообщают о противопаводковых мероприятиях в нескольких селах. К работе привлечено более 25 единиц техники.

Жителям рекомендовано подготовиться.

«Если ваш участок попадает в зону возможного подтопления, создайте или обновите водоотводные каналы и насыпи, чтобы не допустить талые воды к жилому помещению; перенесите продуктовые запасы из погребов и подвалов в сухое и надежное место», — говорится в сообщении.

В случае ситуации, угрожающей жизни и здоровью, гражданам рекомендовано звонить в полицию, скорую, пожарным или в ЕДДС.

Напомним, накануне режим повышенной готовности из-за паводка был объявлен в Варненском и Карталинском районах.