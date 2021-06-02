Прошло 20 лет со дня смерти Героя РФ Германа Угрюмова

Легендарный адмирал окончил школу в Челябинской области

Двадцать лет прошло со дня смерти Героя РФ, адмирала Германа Угрюмова. Он родился в Астрахани, рос и учился в поселке Бишкиль (Чебаркульский район, Челябинская область), прошел путь от оперуполномоченного до заместителя директора ФСБ — руководителя департамента по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом.

В 1967 году Герман Угрюмов поступил в Каспийское высшее Краснознаменное училище им. Кирова в Баку. В 1972 году его направили в Каспийскую военную флотилию, где служил в должности старшего помощника командира большого пожарного катера, а вскоре — командовал этим кораблем. Награжден медалью «За отвагу на пожаре», занимал должности оперуполномоченного, старшего оперуполномоченного, заместителя начальника, начальника особого отдела КГБ СССР по Каспийской флотилии. В 1992—1993 годах был начальником отдела МБ РФ по Новороссийскому военно-морскому гарнизону, затем начальником Управления ФСК-ФСБ России по Тихоокеанскому флоту.

С 1998 года занимал должность первого заместителя начальника Управления военной контрразведки ФСБ России, руководил органами контрразведки в Военно-морском флоте. В 1999 году стал первым заместителем начальника 2-го Департамента ФСБ (защита конституционного строя и борьба с терроризмом), а в ноябре того же года — руководителем департамента — заместителем директора ФСБ России.

«По линиям нашей работы я поручил ему самую сложную у нас четвертую линию. Это террор, борьба с организованной преступностью, с коррупцией, и, естественно, Чечня отнимала у него 80% времени. Конечно, как руководитель я не самоустранился, регулярно бывал там, постоянно владел обстановкой, ситуацией, и все организационные решения были за мной. Герман Алексеевич в качестве заместителя показал себя с очень сильной стороны как руководитель и исполнитель. Любое ЧП — и он был на месте», — из воспоминаний Владимира Петрищева, который с июля 1998 по сентябрь 2000 года был начальником Управления военной контрразведки (3-е Управление) ФСБ России.

Напомним, ранее поселок Бишкиль посетил Герой России, генерал-лейтенант Олег Дуканов. Он провел урок мужества в Бишкильской школе, которая носит имя Германа Угрюмова.





Справка:

В подчинении Германа Алексеевича Угрюмова был Центр специального назначения ФСБ (группы «Альфа» и «Вымпел»). При непосредственном участии Угрюмова разработали и провели специальные мероприятия в рамках контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. С его именем связывают бескровное взятие Гудермеса в декабре 1999 года, захват Салмана Радуева в марте 2000 года, освобождение заложников в поселке Лазаревское под Сочи в ноябре 2000 года.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ от 20 декабря 2000 года Угрюмову присвоено звание Герой Российской Федерации.

21 января 2001 года Герман Угрюмов одновременно с ранее занимаемой должностью утвержден руководителем Регионального оперативного штаба ФСБ России на Северном Кавказе.

30 мая 2001 года ему было присвоено воинское звание «адмирал».

На следующий день, 31 мая, адмирал Угрюмов скончался в своем рабочем кабинете в поселке Ханкала Чеченской Республики.

Награжден орденом «За военные заслуги», орденом «Знак Почета» (1989 г.), медалью «За отвагу на пожаре» (1974 г.), «За отличие в охране государственной границы СССР» (1985 г.), нагрудным знаком «За службу в контрразведке» III и II степеней.