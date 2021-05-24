На Южном Урале откроют пограничный кадетский класс

В Чебаркульском районе готовятся ко Дню Героя России

В поселок Бишкиль прибыл Герой России, генерал-лейтенант Олег Дуканов. Он провел урок мужества в Бишкильской школе. Школа носит имя Героя России Германа Угрюмова.

Визит генерал-лейтенанта в Челябинскую область состоялся ко дню памяти Героя России, заместителя директора ФСБ России-начальника департамента по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом адмирала Германа Угрюмова.

В Бишкильской школе учился легендарный «горный адмирал» Угрюмов. Он разрабатывал и проводил операции по освобождению Гудермеса, захвату Салмана Радуева, Арби Бараева и других особо опасных террористов. За проявленные мужество и героизм в 2000 году адмиралу Угрюмову присвоили звание Героя России.

В пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области отметили, что Олег Дуканов обсудил вопрос об открытии пограничного кадетского класса с руководством школы .