Предложение южноуральца на подъемном кране попало на видео

Романтический жест мужчина сделал под хит Love Me Like You Do.

Житель Усть-Катава сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца весьма необычным способом. Южноуралец поднялся к ней в люльке подъемного крана, держа в руках огромный букет белых роз. Во время романтического жеста на всю улицу играл хит Love Me Like You Do из кинофильма «Пятьдесят оттенков серого». Действие на видео записала одна из местных жительниц.

Как видно на кадрах записи, мужчина поднимается к окну возлюбленной. Все это время играет романтическая музыка. Очевидцы снизу следят за поступком южноуральца, периодически подбадривая его. В какой-то момент люлька подъемного крана достигает нужного этажа, после чего молодой человек стучится в окно своей второй половинки, однако открывать та не спешит. Зрители, собравшиеся внизу, начинают переживать за южноуральского романтика. Некоторые предполагают, что дама просто не хочет открывать, другие шутят, что девушка ищет ведро с тряпкой, чтобы мужчина помыл стекла балкона снаружи. Впрочем, все заканчивается хорошо: через некоторое время избранница молодого человека распахивает створки и получает коробочку с кольцом и шикарный букет. Под восторженные крики «Целуй его!» пара обнимается, а затем уже счастливый жених спускается на землю.