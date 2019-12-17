Пропавшего в Челябинской области школьника нашли живым в камышах

Подростка искали сутки.

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В Челябинской области окончены поиски 15-летнего школьника из поселка Зауральский. Сутки его искали сотрудники полиции и волонтеры. На след подростка вышла собака, мальчик оказался в камышах около карьера, был припорошен снегом и сильно замерз.

«Он ничего не говорит, не то у него сейчас состояние. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто участвовал в поисках! Благодаря общим усилиям ребенок остался жив. На месте было человек 30 волонтеров, наши ребята из „Легион-СПАСа“, сотрудники полиции», — рассказала сайту «Первый областной» координатор поисков Ирина Веденева.

В полиции по Еманжелинскому району сообщили, что подростка доставили в больницу Коркино для оказания медицинской помощи. В отношении него противоправных действий не применялось.

Напомним, 16 декабря мальчик ушел в школу и не вернулся домой. Родители обратились в полицию. На поиски подростка был объявлен сбор волонтеров. К счастью, мальчика нашли живым.