Прокурором Карабаша назначили Василия Пичугина

С 2018 года он работал заместителем прокурора Увельского района

В прокуратуре Челябинской области продолжаются кадровые ротации. Прокурор региона Карен Габриелян представил коллективу и руководителям органов власти назначенного прокурора Карабаша советника юстиции Василия Пичугина, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Василий Пичугин служит в прокуратуре более 12 лет. Ранее он работал помощником прокурора ЗАТО г. Озерск, с января 2018 года состоял в должности заместителя прокурора Увельского района. Его предшественник Максим Грачев в августе 2022 года был назначен прокурором Челябинской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

Накануне стало известно, что прокурором Еманжелинска назначили Владимира Молчана. Ранее он работал в ведомстве Ленинского района Челябинска.