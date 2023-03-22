Прокурор из Челябинска возглавил надзорное ведомство в Еманжелинске

Андрей Молчан перешел на новое место из прокуратуры Ленинского района

Вакантное место прокурора Еманжелинска занял младший советник юстиции Андрей Молчан. Как сообщили в региональном надзорном ведомстве, нового руководителя коллективу и представителям местной власти представил прокурор Челябинской области Карен Габриелян. Андрей Молчан служит в прокуратуре девять с лишним лет.





Новый прокурор Еманжелинска начал свой трудовой путь с должности помощника прокурора Ленинского района Магнитогорска. Затем перешел в Челябинск, где работал в качестве помощника прокурора Калининского района, а в ноябре 2018 года его повысили до заместителя прокурора Ленинского района областного центра.

Предшественником Андрея Молчана на этой должности был Роберт Шамстудинов, возглавлявший надзорное ведомство в Еманжелинске с 2012 года. В середине сентября прошлого года его перевели на аналогичную должность в Чебаркуль. Отметим, что кадровые перестановки прошлой осенью были и в Челябинске, где прокурором Металлургического района стал Александр Катков, работавший в городе Касли.