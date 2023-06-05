Прокуратура Троицка ищет собственника битумного болота, где чуть не утонула женщина

Местная жительница пыталась спасти увязшую в опасной жиже козу

Жуткая история о том, как в Троицке женщина застряла в болоте битума, получила продолжение. Дело взяла на контроль прокуратура после публикаций в СМИ, сообщают в ведомстве. Первым делом прокуратура начала искать собственника, на территории которого был разлит битум. Местные власти начали огораживать территорию разлива битумного болота.

Напомним, что женщина попала в болото, пытаясь спасти из него пасшуюся неподалеку козу. Хозяйка животного увязла в углеводородной смоле по горло. Долгое отсутствие женщины заметил ее супруг, забеспокоился и пошел на поиски. Обнаружив ее в опасности, мужчина вызвал спасателей. Женщину удалось вызволить из болота.