Жительница Челябинской области погрузилась в болото, спасая козу

Из липкой жижи ее и животное эвакуировали сотрудники Троицкого отряда областной ПСС

В Троицке Челябинской области местная жительница попыталась спасти козу, угодившую в болото битума, но провалилась в липкую жижу сама. Спасатели прибыли вовремя: женщина увязла в болоте почти по горло. Козу спасатели также эвакуировали, но выживет ли животное — неизвестно. О спасательной операции сообщили 4 июня в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Известно, что местная жительница отпустила свою козу на выпас в районе поселка Пятилетка. Та, гуляя, набрела на пустырь и угодила в болото, заполненное углеводородной смолой. Увидев, что животное в беде, женщина бросилась ему на помощь, но угодила в болото сама.

Спустя некоторое время отсутствие женщины заметил ее супруг. Он отправился на поиски и обнаружил женщину в болоте. Не имея возможности помочь жене, троичанин позвал на помощь спасателей.

«На момент прибытия спасателей Троицкого отряда областной ПСС женщина погрузилась в битум по горло и едва могла дышать. При помощи подручных средств, досок, веревок пострадавшую вытащили из битума и передали бригаде скорой медицинской помощи. Животное вытащили и отнесли на безопасное расстояние. Только шансов выжить у козы очень мало»,— рассказали спасатели.