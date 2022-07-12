«Прокуратура проверит условия содержания и обеспечения безопасного пребывания несовершеннолетних воспитанников учреждения. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорят в ведомстве.
Также прокуратура изучит результаты проверки, которую проводит региональный Следственный комитет.
Воспитанник, обстоятельства смерти которого проверяют надзорные ведомства, жил в интернате с декабря 2021 года. Как удалось узнать журналистам медиахолдинга «Первый областной», у юноши было серьезное психическое заболевание. Иногда подросток вел себя агрессивно. После того как он стал бросаться на младшего ребенка в семье, мать согласилась положить сына в специализированный интернат. Вскрытие показало, что юноша захлебнулся рвотными массами. Мама считает, что это случилось по вине персонала, который недоглядел за ребенком.
Ранее ИА «Первое областное» опубликовало комментарий Минсоца области, в ведении которого и находится интернат. Министерство проводит собственную служебную проверку.