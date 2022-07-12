Прокуратура проверит интернат в Троицке после смерти воспитанника-подростка

Мальчик скончался еще на прошлой неделе

Работу Троицкого центра содействия семейному воспитанию, где на прошлой неделе скончался 16-летний воспитанник, ждет проверка прокуратуры. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Прокуратура проверит условия содержания и обеспечения безопасного пребывания несовершеннолетних воспитанников учреждения. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования»,

— говорят в ведомстве.

Также прокуратура изучит результаты проверки, которую проводит региональный Следственный комитет.

Воспитанник, обстоятельства смерти которого проверяют надзорные ведомства, жил в интернате с декабря 2021 года. Как удалось узнать журналистам медиахолдинга «Первый областной», у юноши было серьезное психическое заболевание. Иногда подросток вел себя агрессивно. После того как он стал бросаться на младшего ребенка в семье, мать согласилась положить сына в специализированный интернат. Вскрытие показало, что юноша захлебнулся рвотными массами. Мама считает, что это случилось по вине персонала, который недоглядел за ребенком.