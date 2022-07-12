16-летний подросток умер в одном из интернатов Челябинской области

Проверку учреждения проводит Следственный комитет

В Челябинской области при невыясненных обстоятельствах умер воспитанник Троицкого центра содействия семейному воспитанию. Подросток жил в интернате с декабря 2021 года. В ночь на прошлую пятницу, 8 июля, сотрудники учреждения нашли его без признаков жизни.

В интернат 16-летнего мальчика приняли по заявлению мамы, так как женщина не могла обеспечить ребенку полноценный медицинский уход, а в интернате круглые сутки дежурят медики. Подросток стражал тяжелым расстройством психики, но накануне вечером он не жаловался на плохое самочувствие.

«Как только появились подозрения, что ребенок не дышит, сразу была оказана первая помощь и незамедлительно вызвана бригада скорой. К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными и была констатирована смерть»,

— поясняют со ссылкой на руководителя центра Инну Ефименко в Минсоце области.

Сейчас в Троицком центре содействия семейному воспитанию работают следственные органы. Министерство также запланировало служебную проверку центра — она пройдет в ближайшее время.

Сотрудники Министерства выразили соболезнования семье.