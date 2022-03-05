Прокуратура провела проверку после слива канализации в Ужовский бор и реку Зюзелгу

Главу Рощино обязали устранить нарушения

Прокуратура проверила информацию о сливе канализации коттеджей под Челябинском в Ужовский бор и реку Зюзелгу. Главе Рощинского сельского поселения внесено представление об устранении нарушений закона, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Решением суда на администрацию Рощинского сельского поселения, администрацию Сосновского района возложена обязанность принять меры по прекращению сброса сточных вод на особо охраняемую природную территорию. Также администрацию Рощино обязали организовать водоотведение, исключающее сброс сточных вод на почву.

В поселке Рощино около домов по улице Лесной на колодце установлена заглушка. Прокуратурой района совместно со специалистами министерства экологии в январе проведена выездная проверка, в ходе которой зафиксировали сброс сточных вод на рельеф местности и в реку Зюзелгу, так как заглушку сняли.

«Администрацией поселения на центральный канализационный коллектор в п. Рощино повторно установлена стальная заглушка. Заключен муниципальный контракт на вывоз сточных вод из п. Рощино для исключения переполнения колодцев», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, в Челябинской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности со стороны сотрудников администрации Рощинского сельского поселения. С 2015 года местные жители требуют решить проблему со стоком нечистот в Ужовском бору, рассказала ИА «Первое областное» активистка Татьяна Дегтярева.