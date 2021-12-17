Алексей Текслер поручил ликвидировать строительные свалки в Челябинской области

Всех генподрядчиков региона обяжут утилизировать отходы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании координационного совета по экологии особое внимание уделил вопросам ликвидации свалок — как городских, так и стихийных. По словам главы региона, в последние годы большой проблемой стало увеличение объемов строительного мусора. Губернатор поручил региональному Минстрою при заключении контрактов с генподрядчиками включать в них обязательства компаний по утилизации строительного мусора.

«У нас огромное количество неорганизованных свалок, большая их часть — строительный мусор. Что-то строили, отходы свезли в соседний лес. Мы будем заниматься ликвидацией, но надо систему организации этого безобразия сломать. Давайте обратим на это внимание», — заявил Алексей Текслер.

Также Алексей Текслер дал поручения Минэкологии региона и руководству шести муниципалитетов до 1 июня 2022 года разработать проектные документации для рекультивации городских свалок. В ближайшие годы объекты ликвидируют в Магнитогорске, Златоусте, Карталах, Троицке, Миассе и Верхнем Уфалее.

«О ликвидации свалок президент говорил на недавнем совете по национальным проектам. Он обозначил, что важнейшее задание для всех регионов — рекультивация свалок. По нацпроекту у нас семь свалок, которые надо ликвидировать. Самую главную проблему — в Челябинске — мы решили. 62 тыс. тонн вредных выбросов она добавляла ежегодно в объем загрязнения воздуха в городе», — отметил Алексей Текслер.

Глава «Российского экологического общества» Рашид Исмаилов отметил, что опыт работы координационного совета по экологии Челябинской области был рекомендован Госсоветом для тиражирования в других регионах. По словам эксперта, на Южном Урале меняется отношение к экологии: жители уже не могут относиться лояльно к ухудшению экологии.

«В регионе активно формируется институт экологической репутации. Сегодня, если недостаточно открыт или не реализуешь свои обязательства, найдутся те, кто отнесутся к этому негативно. В Челябинской области особый фокус направлен на политику открытости между властью, обществом и бизнесом», — сказал Рашид Исмаилов.

Как напомнил Алексей Текслер, 16 предприятий подписали соглашения о реализации регионального экологического стандарта. Документ предусматривает дополнительные требования по социальной ответственности заводов. До 2024 года компаниям необходимо завершить работу по выполнению своих обязательств.

Руководитель Уральского управления Росприроднадзора Роман Тужиков подчеркнул, что в рамках нацпроекта «Чистый воздух» необходимо снизить объем вредных выбросов в Челябинске и Магнитогорске на 20% от уровня 2017 года. Для этого в регионе проводится эксперимент по квотированию выбросов. Для предприятий устанавливают требования по снижению негативного воздействия на экологию. В Челябинске под квотирование определили 54 объекта, в Магнитогорске — 20 предприятий. Всем им необходимо снизить объем выбросов на 20%. Уведомления направлены 3 декабря. Предприятия должны до 3 марта 2022 года разработать планы по снижению выбросов. Если заводы не смогут выполнить требования, они будут обязаны заплатить компенсации в бюджет.

«Росприроднадзором подготовлено распоряжение о проведении внеплановых выездных проверок в отношении юридических лиц первой категории в Челябинске и в Магнитогорске. Проверки запланированы на конец 2021 года и первые три квартала 2022 года. Работа уже ведется на восьми объектах», — прокомментировал Роман Тужиков.

Директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров отметил, что, согласно экологическому стандарту, объем вредных выбросов в Магнитогорске должен сократиться на 23%. Для ММК установили квоту по снижению на 34%.

«Мы разработали сводные расчеты по городу, согласовали перечень загрязняющих веществ. Мы получили от Росприроднадзора квоты на выбросы. Не все так просто. Есть желание сделать план более напряженным для предприятий. Наше сокращение выбросов должно составить более 34%. Мы прорабатываем этот вопрос. Важно соблюсти баланс между желанием снизить выбросы и не снизить объемы производства», — заявил Григорий Щуров.

Алексей Текслер отметил, что важнейшая задача в сфере экологии на 2022 год — декарбонизация. Это направление предполагает сокращение использования традиционных видов топлива на фоне активного развития альтернативной энергетики. Правительство РФ разрабатывает сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. Он должен быть готов до конца года.