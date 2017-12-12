/ Прокуратура подтвердила факты захламления мусором берегов Тургояка

Ответственным за территорию внесено представление.

Челябинская областная прокуратура проверила сообщения СМИ о стихийных свалках мусора на берегу чистейшего озера региона, имеющего статус памятника природы, Тургояка. На место представители надзорного органа отправились вместе с представителями регионального министерства экологии, ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» и ЧОБУ «Миасское лесничество». Данные о свалках подтвердились, одна из них находилась с северной стороны озера Инышко.

Ранее указанное нарушение природоохранного законодательства выявлено специалистами ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», о чем сообщено в министерство экологии для последующего информирования Главного управления лесами. Учитывая, что на момент проверки свалка не ликвидирована, прокурором Миасса руководителю ЧОБУ «Миасское лесничество» внесено представление с требованием очистить территории лесного фонда. Фактическое устранение выявленных нарушений закона находится на контроле органов прокуратуры. — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Также в рамках проверки было установлено, что имевшуюся на городском пляже свалку мусора ликвидировали представители Минэкологии региона, ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» с привлечением волонтеров.