Прокуратура подключилась к форсированию строительства детсада в Парковом

Власти надеются на ввод объекта к Новому году. Но не загадывают

Прокуратура подключилась к работе по форсированию строительства детского сада на 140 мест в 48-м микрорайоне Челябинска (Парковом), об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по строительству Александр Перемыкин.

По его словам, готовность объекта на сегодняшний день составляет 67%: продолжаются внутренние отделочные работы, работы на фасаде и по благоустройству.

Вице-мэр добавил, что трудно идет работа с подрядчиком.

«Есть вопросы, по которым понимание пока не достигнуто. К подрядчику применяются штрафные санкции в рамках 44-го федерального закона. Также применены меры прокурорского воздействия, проводятся выездные проверки, а также еженедельные оперативки, ведем ежедневный мониторинг», — рассказал Перемыкин.

Давать прогнозы он отказался, подчеркнув, что делается все возможное, чтобы ввести объект до Нового года.

Напомним, на строительство двухэтажного детсада в квартале, ограниченном улицами Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля, направлено около 180 миллионов рублей. Подрядчик — ООО Специализированный застройщик «Высота».