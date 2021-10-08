Прокуратура Челябинской области заинтересовалась работой автоматических пунктов контроля транспортных средств

Грузоперевозчики пожаловались на крупные штрафы

Прокуратура Челябинской области заинтересовалась работой автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на дорогах регионального значения. После того как нынешней осенью южноуральским грузоперевозчикам пришли многотысячные штрафы, в областном Миндортрансе приняли решение об отключении рамок контроля и их проверке. В прокуратуре области сложившаяся ситуация создает негативное отношение и снижает инвестиционную привлекательность региона.

Напомним, в конце лета на дорогах Челябинской области были установлены автоматические пункты весового и габаритного контроля. А через несколько недель грузоперевозчикам пришли штрафы от 150 тысяч рублей до полумиллиона. Обращения предпринимателей были направлены и в областное ГИБДД, где выписывались штрафы, и министерство дорожного хозяйства и транспорта, которое контролировало работу пунктов. Надзорные ведомства области и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области, ГИБДД ГУ МВД России отмечают значительный рост обращений предпринимателей по данному вопросу.

«Моему мужу выписали один штраф 150 тысяч рублей за превышение габаритов на тентованную фуру, а второй штраф — 300 тысяч рублей за превышение веса. Прислали фотофиксацию — вес 44 тоны, хотя у него по документам загрузки и разгрузки в продуктовую сеть в тот день — 34 тонны. Мы наняли адвоката. Он подал апелляцию на отмену штрафа в ГИБДД, потом нас ждет суд. И это еще не все штрафы пришли», — рассказала супруга предпринимателя из Троицка Мадина Калонова ИА «Первое областное».

Накануне прокуратора области провела заседание Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса. В нем приняли участие представители главного управления МВД России по Челябинской области, УФАС России по Челябинской области, министерства экономического развития региона, аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области, а также представители общественных объединений, предпринимателей региона и грузоперевозчиков.

«Обсуждены вопросы корректности работы комплексов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Челябинской области. Бизнес-сообществом высказана озабоченность по бесперебойной доставке товаров и материальных ценностей на территорию Челябинской области ввиду отказа перевозчиков в оказании услуг по доставке грузов в регион», — пояснили в прокуратуре области.

Напомним, что тестовая эксплуатация автоматических пунктов весогабаритного контроля на дорогах Челябинской области закончилась 15 июля этого года. Рамки находятся в двух местах обхода Челябинска — возле поселков Томино и Полетаево, а также на выездах из Карабаша, Чесмы, Верхнеуральска.