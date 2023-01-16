Прокуратура Челябинской области проверит законность закрытия школы посреди учебного года

Решение мэрии Златоуста возмутило родителей учащихся

Прокуратура Челябинской области проверит жалобы жителей Златоуста на закрытие местной школы. Власти города приняли решение прекратить занятия в ветхом здании из-за ухудшения его состояния. Прокуратура намерена дать оценку соблюдению прав учащихся, исполнению законодательства и комплексной безопасности, сообщили сегодня, 16 января, в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что власти Златоуста приняли решение временно закрыть основной корпус школы № 21 для комплексного обследования здания. В пресс-службе мэрии пояснили, что ранее там несколько раз случались аварийные ситуации. Во время зимних каникул состояние постройки ухудшилось, поэтому до 1 марта учащиеся школы будут учиться в других зданиях, являющихся структурными подразделениями школы. После завершения проверки власти решат, можно ли эксплуатировать здание в дальнейшем.

На время проверки занятия будут проходить в две смены. Администрация города заявляет, что помещения, куда перевели учеников, полностью приспособлены для уроков и соответствуют СанПиН.

Тем не менее некоторые родители возмутились решением мэрии, о чем написали в социальной сети «ВКонтакте». Прокуратура проверит обоснованность этих жалоб и по итогам рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.