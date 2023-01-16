Прокуратура Челябинской области проверит жалобы жителей Златоуста на закрытие местной школы. Власти города приняли решение прекратить занятия в ветхом здании из-за ухудшения его состояния. Прокуратура намерена дать оценку соблюдению прав учащихся, исполнению законодательства и комплексной безопасности, сообщили сегодня, 16 января, в пресс-службе ведомства.
Ранее ИА «Первое областное» писало, что власти Златоуста приняли решение временно закрыть основной корпус школы № 21 для комплексного обследования здания. В пресс-службе мэрии пояснили, что ранее там несколько раз случались аварийные ситуации. Во время зимних каникул состояние постройки ухудшилось, поэтому до 1 марта учащиеся школы будут учиться в других зданиях, являющихся структурными подразделениями школы. После завершения проверки власти решат, можно ли эксплуатировать здание в дальнейшем.
На время проверки занятия будут проходить в две смены. Администрация города заявляет, что помещения, куда перевели учеников, полностью приспособлены для уроков и соответствуют СанПиН.
Тем не менее некоторые родители возмутились решением мэрии, о чем написали в социальной сети «ВКонтакте». Прокуратура проверит обоснованность этих жалоб и по итогам рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.