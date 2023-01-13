В Челябинской области временно закрыли школу для проверки здания на безопасность

В Златоусте решают, можно ли проводить занятия в 65‑летней постройке

Учащиеся школы № 21 города Златоуста до 1 марта будут учиться по другим адресам. Власти города приняли решение закрыть здание из-за ухудшения его состояния, выявленного в новогодние каникулы. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мэрии пояснили, что здание школы было построено в 1958 году. Ранее там несколько раз происходили серьезные аварии. В связи с этим за его конструктивными элементами ведется постоянный контроль.

«Во время зимних каникул на фоне низких температур были выявлены признаки, что ситуация ухудшается. Поэтому потребовалось более пристальное внимание. В настоящее время проводится комплексное обследование здания специализированной организацией „Уралпромпроект“. Обследование продлится до 1 марта. По его результатам будет приниматься решение, возможна ли дальнейшая эксплуатация здания», — уточнили в администрации.

На время обследования 620 обучающихся в школе детей перевели в другие здания. Это структурные подразделения 21-й школы, находящиеся в шаговой доступности от главного корпуса. Власти Златоуста подчеркивают, что помещения полностью приспособлены для уроков и соответствуют СанПиН. Единственное неудобство: пока основное здание закрыто, занятия будут проходить в две смены. Планы учебных и внеурочных занятий остались без изменений.