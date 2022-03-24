Прокуратура Челябинска обязала мэрию закрыть доступ в аварийный дом

Суд согласился с требованием проверяющих

В Челябинске администрацию города обязали закрыть доступ к аварийному многоквартирному дому № 43 по улице Потемкина. Требования сначала выдвинула прокуратура, а затем с ними согласился и суд. По данным пресс-службы прокуратуры области, раньше мэрия организовала патрулирования дома, но жители микрорайона пожаловались, что эти меры недостаточны.

Прокуратура Челябинска проверила аварийный пятиэтажный дом № 43 по улице Потемкина и отметила угрозу жизни и здоровью граждан из-за свободного в него доступа.

«Принятые администрацией города меры по патрулированию и охране здания недостаточны, поскольку ограничение доступа неопределенного круга лиц к аварийному дому надлежащим образом не обеспечено», — пояснили в пресс-службе прокуратуры города.

Прокурор обратился в суд с иском к администрации города. Он потребовал принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в аварийный дом.

Советский районный суд Челябинска удовлетворил требования прокурора города. Напомним, дом был расселен в 2021 году.



