Более 200 челябинских семей получат новое жилье в 2021 году

В областном центре продолжаются работы по переселению из ветхих домов в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

В этом году в Челябинске завершат переселение семей из 13 многоквартирных ветхих домов, а также начнут мероприятия по переселению челябинцев еще из 8 домов. Всего будет переселено более 200 семей. Подробнее рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

«В настоящее время работа по переселению ведется по следующим адресам: улица Гидрострой, 10; Потемкина, 43; Краснознаменная, 7, 23; Сталеваров, 84-а; Зудова, 5; Копейское шоссе, 2; Новороссийская, 72 и 72-а; Карпенко, 7-а; ст. Шагол, 3; переулок 9-й Лобинский, 3; улица Шарова, 28. Общая площадь расселения превышает 8,1 тысячи квадратных метров. Будут расселены 63 семьи»,— уточнили в мэрии.

Еще 149 семей начнут переезд в этом году в новые квартиры из ветхих многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:

улица Электровозная, 36/38;

Пост 2098 км, 9;

Цимлянская, 5;

Воровского, 41-а;

Челябинская, 14;

Новороссийская, 74-а;

Копейское, 4;

Нахимова, 12.

Также в этом году будут снесены несколько многоквартирных домов и объектов недвижимого имущества общей площадью три тысячи квадратных метров. На данный момент осуществляется снос пяти домов.

Напомним, ранее в мэрии Челябинска сообщили, что сносить ветхо-аварийные дома будут оперативнее. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.