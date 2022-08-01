Производитель чая Lipton и Brook Bond уйдет из России к концу 2022 года

Компания Ekaterra прекратит производить продукцию на территории страны

К концу 2022 года в России перестанут производить чай под брендами Lipton и Brook Bond. Международная компания Ekaterra, которой принадлежат торговые марки, уйдет из страны. В компании сослались на невозможность развивать бизнес на территории РФ. Об этом в официальном заявлении сообщила пресс-служба Ekaterra.



Для отечественного рынка Lipton и Brook Bond производили на чаеразвесочной фабрике в Санкт-Петербурге. Но к 2023 году производство свернут, а продукция под этими брендами полностью пропадет с российских прилавков.

Издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в одной из торговых сетей сообщает, что уходящие бренды занимали не более 4,5% рынка, так что их легко заменят как российские, так и иностранные поставщики.

Напомним, ранее компания по доставке грузов DHL сообщала, что с 1 сентября 2022 года прекратит доставку грузов по России.