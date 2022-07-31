DHL прекратит доставку грузов по России с 1 сентября

Однако отправлять посылки за рубеж будет возможно

Компания DHL с 1 сентября 2022 года прекратит доставку грузов по России. Как говорится на сайте компании, это связано с техническими сложностями и законодательными ограничениями.

«В связи с существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями, группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО „ДХЛ Интернешнл“, было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 1 сентября 2022 года»,— говорится в сообщении.

В компании уточняют, что с начала осени российское подразделение АО «ДХЛ Интернешнл» не будет иметь доступ к глобальной информационной системе материнской компании, и клиенты не смогут размещать новые заявки на отправку грузов по России.

Однако отправлять посылки и документы за границу россияне по-прежнему смогут.