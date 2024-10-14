Программу «Зубная фея» челябинской НКО признали лучшей в России

Проект уже реализуется в других регионах

В Москве завершился XII Международный форум детской стоматологии. В рамках форума проходил конкурс на лучшую региональную программу профилактики стоматологических заболеваний. Диплом первой степени получила программа «Зубная фея» из Челябинска.

Программа «Зубная фея» создавалась некоммерческой организацией «Звездный дождь» как программа помощи детям с аутизмом. Но сейчас ее используют также в 232 детских садах Челябинской области. В проекте, который теперь реализуется при поддержке главного детского стоматолога региона Юлии Лысковой, приняли участие около 30 тысяч детей.

«Особый интерес экспертов вызвало взаимодействие стоматологов с персоналом образовательных учреждений. Работа была по достоинству оценена коллегами, признана лучшей и получила диплом первой степени», — говорит главный внештатный детский специалист-стоматолог Минздрава РФ в Уральском федеральном округе Людмила Ворожцова.

Между тем «Зубная фея» уже шагнула за пределы Челябинской области и реализуется в других региона УрФО.

Подробнее о проекте читайте в отдельном материале «Первого областного».