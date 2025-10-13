Участники программы «Герои Южного Урала» знакомятся с промышленными предприятиями региона

О роли региональной промышленности в экономике страны рассказал глава Минпромторга Челябинской области Михаил Кнауб



Участники программы «Герои Южного Урала» продолжают обучение на втором модуле, он посвящен экономике и финансам. Бойцам рассказали о роли региональной промышленности, а также показали, как работают ведущие предприятия, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сегодня, 13 октября, участники посетили одно из ведущих машиностроительных предприятий региона — автозавод «Урал». Ветеранам СВО провели большую экскурсию по заводу, показали и рассказали, как устроено производство.

«На первом модуле я проходил стажировку в Минпромторге Челябинской области. Мне рассказали о многих инструментах поддержки этой отрасли, в том числе о Фонде развития промышленности и федеральном нацпроекте „Производительность труда“. До этого нас погрузили в теорию, а на втором модуле я увидел, как это все внедряется в производство. Направление очень интересное, промышленность поднимает экономику», — поделился с ИА «Первое областное» участник программы Олег Курсанин.

В будущем он планирует работать в региональном Минпромторге. Наставником Олега в программе «Герои Южного Урала» стал глава министерства Михаил Кнауб. Он провел лекцию, посвященную промышленной политике, рассказал о результатах работы регионального Минпромторга, а также о роли челябинских промышленников в региональной и федеральной экономике.

«Участники программы „Герои Южного Урала“ — это люди, готовые брать на себя ответственность и принимать сложные решения в непростые времена. Для них выступают с лекциями по своим темам руководители разных органов исполнительной власти Челябинской области, в том числе заместители губернатора, сам губернатор принимает активное участие. Мы доносим до участников программы все, что знают руководители отраслевых органов, рассказываем, какими инструментами пользуемся, какие есть возможности и где сегодня можно и нужно активно проявлять себя», — сказал Михаил Кнауб.









«Герои Южного Урала» — региональная программа, созданная по прототипу федеральной «Время героев» инициированная губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Участникам предстоит пройти четыре модуля, а также стажировку в госструктурах, региональных предприятиях и автономных некоммерческих организациях.

«Первый модуль — государственное муниципальное управление — очень интересный был, хорошие спикеры были. Сейчас изучаем бюджет и финансы, я раньше с этим направлением не сталкивался. Побывали на предприятии, посмотрели, что там производят для развития региона», — поделился впечатлениями Марсель Салахов.





Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл второй модуль программы «Герои Южного Урала».