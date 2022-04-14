Проекты южноуральцев ждут на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Лучшие идеи получат государственную поддержку

Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс» продолжают прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», сообщили в пресс-службе АСИ. Южноуральцы уже принимали участие в форуме. Один из предложенных ими проектов в 2020 году был представлен президенту страны.

Цель форума «Сильные идеи для нового времени» — найти проекты, которые внесут вклад в достижение национальных целей до 2030 года. Проекты могут быть представлены в одном из семи направлений: социальная, технологическая, кадровая или экологическая инициатива, предпринимательство, развитие регионов и открытый разговор.

По итогам форума будет выбрано 100 проектов, десять из которых будут представлены руководству страны и лично президенту Владимиру Путину.

В 2020 году один из предложенных южноуральцами проектов уже был представлен главе государства. Речь идет о проекте «Насебя.рф» ректора Международного института туризма и сервиса Максима Усынина. Проект направлен на помощь самозанятым специалистам в получении образования, новой профессии и поиске заказчиков. Проект был частично реализован через службы занятости.

Чтобы стать участников форма «Сильные идеи для нового времени» необходимо зарегистрироваться на крауд-платформе ideas.roscongress.org до 22 апреля. На сегодняшний день зарегистрировано свыше 13 тысяч участников и подано более 4,3 тысячи идей.

О форуме «Сильные идеи для нового времени» читайте также в нашем материале.