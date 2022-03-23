Южноуральцы могут отправить свои проекты на форум «Сильные идеи для нового времени»

Всем желающим предлагают на выбор семь направлений

Жители Челябинской области и всей России могут внести вклад в развитие страны, отправив свой проект на второй форум «Сильные идеи для нового времени». В этом году организаторы принимают идеи по семи направлениям, сообщили 22 марта на пресс-конференции в ТАСС помощник президента России Максим Орешкин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«В нынешней ситуации нужны идеи, которые могут быть реализованы достаточно быстро и будут направлены на решение острых проблем, которые возникают и еще возникнут как следствие санкций. Ждем на форум людей, которые открыты для диалога и готовы делиться своим опытом и предложениями для изменений к лучшему»,— сообщила Светлана Чупшева.

Принимать идеи от всех желающих организаторы будут до 22 апреля на крауд-платформе ideas.roscongress.org. Идеи принимаются по следующим тематическим направлениям:

«Национальная социальная инициатива»;

«Национальная технологическая инициатива»;

«Национальная кадровая инициатива»;

«Национальная экологическая инициатива»;

«Предпринимательство»;

«Развитие регионов»;

«Открытый разговор».

Участники форума смогут проработать свои идеи и получить обратную связь от экспертного сообщества, найти единомышленников и сформировать команду для подготовки проекта.

На первом этапе, который продлится до начала мая, экспертное сообщество Агентства стратегических инициатив оценит и отберет топ-1000 идей. Затем будут отобраны топ-200 идей. А к июню председатель и бюро экспертного совета агентства отберут топ-100 идей, которые затем презентуют на очном форуме. 10 лучших продемонстрируют руководству страны.