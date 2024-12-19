В Челябинской области на четверть снизят социальное сиротство

Регион подключился к реализации специального проекта «Вызов»

Челябинская область стала одним из 14 регионов России, которые принимают участие в реализации специального проекта «Вызов». Накануне в Челябинске провели мозговой штурм среди тех, кто будет работать по проекту на Южном Урале, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Проект разработан аппаратом уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ и направлен на снижение уровня социального сиротства. В Челябинской области его хотят снизить на 25%.

«Участники стратегической сессии должны создать региональную программу по профилактике социального сиротства на 2025-2026 годы. В программе важно обозначить ключевые мероприятия по переходу на семейно ориентированную модель на всех уровнях системы с опорой на ресурсы региона. Желаю вам интересных дискуссий и плодотворной работы», — обратилась к участникам мозгового штурма уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

Также участников приветствовала Ирина Николаевна Текслер — общественный деятель, учредитель Фонда 2020.

«Я очень рада, что у нас столько единомышленников, столько людей в нашем регионе, понимающих, как это важно — помогать тем, кто остался в сложной ситуации. И я точно уверена, что нет ничего важнее семьи. Мы принимаем вызов!» — отметила Ирина Текслер.

В стратегической сессии также приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева и уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, представители социальных учреждений, силовых ведомств и НКО.